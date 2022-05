Ruben Bemelmans zal deze week niet op hoofdtabel te zien zijn in Heilbronn na thriller in kwalificaties

Geen Ruben Bemelmans deze week op de hoofdtabel in Heilbronn. In een thriller in de kwalificaties trok de Belg aan het kortste eind.

In principe ging Bemelmans vandaag zijn tweede kwalificatiematch spelen, maar hij sneuvelde al in de eerste kwalificatieronde van het challengertoernooi. Gravel is ook niet de favoriete ondergrond van Bemelmans, maar Rudolf Molleker moest toch een haalbare kaart zijn. De Duitser is immers pas de nummer 504 op de wereldranglijst.

De realiteit bleek anders in mekaar te zitten. Een spannende eerste set draaide al uit in het voordeel van Molleker. Bemelmans sloeg wel terug door de tweede set naar zijn hand te zetten. Vervolgens bleven beide spelers tot het einde in de running voor de overwinning.

BESLISSING IN TIEBREAK

Het was Molleker die het nipt haalde door het af te maken in de tiebreak: 6-4, 3-6 en 7-6 (7/4). Bemelmans zal in het gravelseizoen nog wat op dreef moeten komen.