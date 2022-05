Kirsten Flipkens meteen uitgeschakeld in het dubbel in Rome

Kirsten Flipkens is in Rome uitgeschakeld in het dubbelspel. Samen met Sara Sorribes Tormo moest ze in de supertiebreak buigen: 4-6, 6-2, 9-11

Het dubbeltornooi in Rome was voor Kirsten Flipkens het 2e tornooi sinds haar coronabesmetting. Net zoals in Madrid was de Spaanse Sara Sorribes Tormo haar dubbelpartner. In de 1e ronde waren de Kazachse Elena Rybakina en de Russische Liudmila Samsonova hun tegenstander. De 1e set was voor Rybakina en Samsonova: 4-6. In de 2e set hadden Flipkens en Sorribes Tormo het overwicht. Ze wonnen de 2e set met 6-2. Een supertiebreak moest bepalen wie de wedstrijd zou winnen. Flipkens en Sorribes Tormo konden meegaan tot 9-9, maar Rybakina en Samsonova wonnen uiteindelijk met 9-11.