Kimmer Coppejans verliest laatste kwalificatiewedstrijd en is uitgeschakeld in Bordeaux

Kimmer Coppejans heeft zich niet kunnen kwalificeren voor het hoofdtornooi in Bordeaux. Hij verloor in zijn laatste kwalificatiewedstrijd in 2 sets van Calvin Hemery: 6-2, 6-4.

Via de kwalificaties probeerde Kimmer Coppejans zich te plaatsen voor de hoofdtabel op het graveltornooi in Bordeaux. Zijn laatste kwalificatiewedstrijd was tegen de Fransman Calvin Hemery. In de 1e set ging het gelijk op tot 2-2. Daarna won Hemery 4 games op een rij: 6-2. Ook in de 2e set ging het eerst gelijk op. Na de 4-4 op het bord werd het 6-4 en dus een uitschakeling voor Coppejans. Eerder op de dag had Coppejans nog zijn 1e kwalificatiewedstrijd moeten spelen. Die won hij na een zware driesetter van 2,5 uur en die wedstrijd zal mogelijk nog in de benen gezeten hebben.