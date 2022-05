Joris De Loore geeft forfait voor Challengertoernooi in Kazachstan

Joris De Loore zal vanaf vandaag niet aantreden in het Challengertoernooi van het Kazachse Shymkent.

Joris De Loore is sinds vorige zomer weer actief in het tenniscircuit nadat hij meer dan twee jaar lang sukkelde met blessures.

Afgelopen weekend stond de Bruggeling nog op de interclub in Wezet, maar in laatste instantie gaf hij nu toch forfait voor Shymkent. Wat de reden is, is momenteel niet duidelijk.

In Kazachstan zou De Loore het in de eerste ronde spelen tegen de Oekraïner Ellya Marchenko (ATP 254), het vierde reekshoofd. De Braziliaan Gabriel Decamps (ATP 381) vervangt De Loore.