Na Nadal nu ook Djokovic na thriller uitgeschakeld door de 'coming man', titel voor Jabeur bij de dames

De jongeman die Rafael Nadal uitschakelde in Madrid, heeft ook de maat genomen van Djokovic, al was het erg spannend. Zowel in Madrid als in Saint-Malo moet enkel de finale nog gespeeld worden.

De 19-jarige Carlos Alcaraz is de nieuwe 'coming man' in het mannentennis en dat moeten de gevestigde waarden aan de lijve ondervinden. Djokovic probeerde in de halve finales in Madrid te vermijden wat Rafael Nadal eerder overkwam: uitgeschakeld worden door het Spaanse toptalent.

ALCARAZ - ZVEREV IN MADRID

Dat lukte niet, al maakte Djokovic wel een gemiste start goed en won hij de tiebreak van de eerste set. Spanning troef ook in set 2, maar op het einde kon Alcaraz toch het verschil maken. Alcaraz miste bij 5-4 in de derde set een eerste matchbal. Later zou de youngster het dan toch afmaken in de tiebreak: 6-7 (5/7), 7-5 en 7-6 (7/5). In de finale treft Alcaraz Alexander Zverev, die afrekende met Tsitsipas met 6-4, 3-6 en 6-2.

Bij de vrouwen gaat deze week het WTA-toernooi van Saint-Malo door. Daar gaat de finale tussen Hadad Maia, die doorstootte na de opgave van de Belgische Zanevska, en Blinkova. Ook in Madrid waren de vrouwen actief. Daar pakte Ons Jabeur de fitel: ze versloeg Pegula in de finale met 7-5, 0-6 en 6-2.