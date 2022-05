Ysaline Bonaventure stuit op Spaanse tegenstandster in de halve finales op het gravel van Koper

Ysaline Bonaventure boekte in het Sloveense Koper een paar prima zeges om zo de halve finales te halen. In die halve finales bleek een Spaanse tegenstandster te sterk.

Na twee klinkende overwinningen en de opgave van haar opponenten in de kwartfinales, had Ysaline Bonaventure zich een weg naar de halve finales gebaand als zesde reekshoofd. Tegenstandster in de halve finales was vijfde reekshoofd Lázaro García.

Eén van die Spaanse speelsters die blijkbaar wel goed uit de voeten kan op gravel en dat bleek op het ITF-toernooi in Koper. Bonaventure maakte een voorsprong voor Lázaro García nog wel twee keer ongedaan. Uiteindelijk kon laatstgenoemde toch een definitieve kloof slaan op het einde van de eerste set.

DUIDELIJKE VERHOUDING IN TWEEDE SET

Nadien ging Lázaro García door op haar elan en zou Ysaline Bonaventure nog maar één spelletje achter haar naam kunnen krijgen. Eindstand: 6-4 en 6-1 voor Lázaro García. Voor Bonaventure is het dus einde toernooi.