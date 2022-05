Ysaline Bonaventure stoot door naar de halve finales in Slovenië na de opgave van de tegenstandster

Ysaline Bonaventure heeft zich kunnen plaatsen voor de halve finales in het Sloveense Koper. Na ruim een half uur gaf haar tegenstandster Olga Danilovic op.

In het Sloveense Koper moest Ysaline Bonaventure het in de kwartfinales opnemen tegen de Servische Olga Danilovic. De Servische was het 3e reekshoofd in Koper. Bonaventure het 5e.

In de 1e set ging het gelijk op. Bij een 4-3 stand moest Danilovic opgeven. Zo staat Bonaventure in de halve finales. Daar zal ze het opnemen tegen de Spaanse Andrea Lazaro Garcia, het 6e reekshoofd.