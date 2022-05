Carlos Alcaraz klopt Rafael Nadal in Madrid

Carlos Alcaraz blijft aan zijn opmars bezig in het tenniscircuit. Hij heeft in de kwartfinales in Madrid Rafael Nadal uitgeschakeld in 3 sets: 6-2, 1-6, 6-3.

Dit jaar is de Spanjaard Carlos Alcaraz een van de opkomende sterren in het tennis. Hij schreef dit jaar al de tennistornooien van Rio de Janeiro, Miami en Barcelona op zijn naam. In Madrid moest hij het opnemen tegen Rafael Nadal. In de 1e set won Alcaraz meteen met 6-2. Die set duurde meer dan een uur. In de 2e set was Nadal de baas. Hij won makkelijk met 1-6, maar de 3e set was weer een kolfje naar de hand van Alcaraz. Hij maakte het af na bijna 2,5 uur tennissen. In de halve finales wacht Novak Djokovic die makkelijk won van de Pool Hubert Hurkacz.