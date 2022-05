Opgeluchte David Goffin na een nipt verlies tegen Rafael Nadal: "Ik vroeg me af of ik nog dezelfde speler kon zijn"

David Goffin verloor gisterenavond nipt van Rafael Nadal in Madrid, maar hij verlaat de tennisbaan met opgeheven hoofd. "Het gravelseizoen is altijd belangrijk voor mij", vertelde hij aan Sporza.

Gisterenavond won David Goffin net niet op het gravel van Madrid van Rafael Nadal. Voor hem is die partij een opsteker.

"Ik vroeg me af of ik nog dezelfde speler kon zijn zoals vroeger", zei Goffin aan Sporza. "Er is de laatste tijd veel door mijn hoofd gepasseerd. Ik denk vooral dan aan mijn forfait tegen Andy Murray in Sydney door knieproblemen."

Op het gravel in Marrakech kon hij sinds lang nog eens winnen. "Het gravelseizoen is altijd belangrijk voor mij", gaat Goffin verder. "In Marrakech heb ik vertrouwen kunnen opdoen na enkele overwinningen. Ik kijk uit naar wat er volgt." Goffin doet volgende week mee aan het tornooi in Rome.