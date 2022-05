Maryna Zanevska naar de halve finales in Saint-Malo

Maryna Zanevska heeft de halve finales bereikt in Saint-Malo. Ze was in 2 sets te sterk voor de Amerikaanse Madison Brengle: 6-4, 6-4.

Op het tornooi van Saint-Malo blijft Maryna Zanevska het uitstekend doen. Vandaag moest ze het opnemen tegen het 1e reekshoofd: de Amerikaanse Madison Brengle Zanevska is het 5e reekshoofd. In de 1e set ging het gelijk op. Beide speelsters gingen telkens door elkaars opslag. Uiteindelijk trok Zanevska het aan het langste eind: 6-4. Ook in de 2e set hetzelfde beeld. Beiden konden hun opslagspel moeilijk behouden. Ook die set werd met 6-4 gewonnen door Zanevska. Zanevska won na bijna anderhalf uur tennissen en stoot door naar de halve finales. Daarin zal ze het opnemen tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Het 4e reekshoofd in Saint-Malo.

Lees ook... Maryna Zanevska stoot door naar de kwartfinales in Frankrijk