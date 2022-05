Kim Clijsters Academy houdt op te bestaan: "Het is een harde dobber voor haar"

De Kim Clijsters Academy houdt op te bestaan. "Dat is als gevolg van een grondige financiële doorlichting", laat manager Ruben Clijsters weten.

In 2014 werd de Kim Clijsters Academy opgericht in Bree. Er waren trainingen voor lokale leden van tennisclub De Boneput en ook internationale toppers zoals Elise Mertens zag je daar trainen.

Maar vanaf 1 juli stoppen alle activiteiten. "We hebben dat beslist na een grondige financiële doorlichting", zegt Ruben Clijsters. Hij is een neef van Kim Clijsters en ook manager van de Academy. "Voor Kim is het een zware dobber, maar dit is de enige optie."

"Kim had 8 jaar geleden de droom om in Bree een internationale trainingsschool uit te bouwen in een gezellige clubcontext", gaat Ruben Clijsters verder. "Maar door corona en de verhuis van Kim naar de VS, moeten we die droom nu dus opbergen."