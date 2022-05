📷 Nieuw forfait voor Elise Mertens

Elise Mertens viel op 20 april in het Turkse Istanbul geblesseerd uit. Nadat ze eerder forfait gaf voor het toernooi van Madrid wordt ook Rome geschrapt.

"Ik herstel goed en ik doe er alles aan om zo snel mogelijk weer matchen te spelen", schrijft Elise Mertens op Twitter.

"Ik kan helaas niet deelnemen aan het toernooi van Rome, maar ik keer snel terug en ben gemotiveerd om te spelen", klinkt het nog.

Hello everyone, a little update:

I am recovering well and doing everything I can to be back on court as soon as possible to play matches.



But unfortunately I won't be able to participate in Rome this year.



I'll be back soon & motivated to play! pic.twitter.com/ybHQEreGPE