Ysaline Bonaventure gaat in Slovenië door naar de kwartfinales

Ysaline Bonaventure heeft ook haar 2e wedstrijd in Slovenië gewonnen en gaat door naar de kwartfinales. Ze was in 2 sets te sterk voor de Italiaanse Martina Di Giuseppe: 6-1, 6-3.

In het Sloveense Koper nam Ysaline Bonaventure het in de 2e ronde op tegen de Italiaanse Martina Di Giuseppe. In het begin van de 1e set kon Bonaventure meteen breaken en uitlopen tot 2-0. Daarna ging Di Giuseppe door de opslag van Bonaventure, maar het spelletje nadien deed Bonaventure hetzelfde. De Italiaanse kon geen spelletje meer winnen in de 1e set: 6-1. GOED HERPAKT De 2e set begon moeilijk voor Bonaventure. Di Giuseppe liep meteen 0-3 uit. Daarna kon Bonaventure zich herpakken en won ze 6 games op een rij. De 2e set won ze met 6-3. Na iets meer dan een uur won Bonaventure de partij. In de kwartfinale neemt ze het op tegen Olga Danilovic of Iryna Shymanovich. Zij moeten hun partij nog spelen.

