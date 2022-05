Voormalig nummer 5 van de wereld en tweevoudig grandslamfinalist stopt met tennissen

Een afscheid van een gewezen top 5-speler en tweevoudig grandslamfinalist in het tennis. Het mannentennis gaat voort zonder één van zijn laatbloeiers.

De 35-jarige Kevin Anderson heeft met een mededeling op sociale media zijn afscheid aangekondigd. "Ik kan me geen periode in mijn leven herinneren waarin ik niet aan het tennissen was. Mijn reis begon 30 jaar geleden. De sport kan opwindend zijn en tegelijkertijd ook eenzaam. Ik heb nu de moeilijke beslissing genomen om te stoppen als prof. Ik heb van zo veel mensen geleerd."

De Zuid-Afrikaan bedankt ook heel wat mensen. Zijn hele familie, van zijn ouders tot zijn broer tot zijn echtgenote. De Universiteit die hem de overstap liet maken van de juniors naar de profs. Zijn coach en sponsors, alsook zijn fans die hem tijdens zijn carrière ondersteunden.

A note for everyone who has been a part of my tennis journey. (1-4/5) pic.twitter.com/atueKpob84 — Kevin Anderson (@KAndersonATP) May 3, 2022

Anderson behaalde zeven titels in het enkelspel en één in het dubbelspel. Door zijn lengte (2m06) was zijn opslag één van zijn grote wapens. Een Grand Slam won hij nooit, al kwam hij wel twee keer in de buurt. Anderson stond in de finale van de US Open in 2017 en van Wimbledon in 2018. Beide finales verloor hij in drie sets.