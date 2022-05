Rafael Nadal wint meteen 1e partij bij terugkeer in Madrid

Rafael Nadal heeft meteen gewonnen bij zijn terugkeer. Op het graveltornooi van Madrid versloeg hij bij zijn 1e partij Miomir Kecmanovic met 6-1 en 7-6.

Rafael Nadals laatste partij was de finale van Indian Wells in maart. Daarna laste hij een pauze in om zijn lichaam te laten herstellen van blessures. In Madrid keerde hij op zijn geliefde gravel terug op het circuit.

In de 1e ronde was hij vrij, omdat hij het 3e reekshoofd is. In de 2e ronde moest hij het opnemen tegen de Serviër Miomir Kecmanovic.

De 1e set liep heel vlot voor Nadal. Het werd 6-1. In de 2e set had hij het lastiger. Het ging gelijkop tot 5-5. Dan breakte Nadal, maar Kecmanovic kon een tiebreak forceren. In die tiebreak maakte Nadal het na bijna 2 uur af. In de volgende ronde kan hij uitkomen tegen David Goffin, als die zijn partij wint.