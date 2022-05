David Goffin wint ook 2e partij in Madrid en moet het nu opnemen tegen Rafael Nadal

David Goffin is in Madrid goed bezig. In de 2e ronde versloeg hij de Nederlander Botic van de Zandschulp met 6-4 en 6-2. In de volgende ronde wacht Rafael Nadal.

In Madrid nam David Goffin het in de 2e ronde op tegen de Nederlander Botic van de Zandschulp. De 1e set won hij met 6-4. In de 2e set kon hij meteen door de opslag van de Nederlander gaan en uitlopen tot 4-1. Dan breakte van de Zandschulp terug, maar Goffin deed meteen weer hetzelfde. Daarna serveerde Goffin de wedstrijd uit: 6-2. In de volgende ronde neemt Goffin het op tegen Rafael Nadal.