Comeback in supertiebreak tevergeefs voor Flipkens en dubbelpartner tegen Bencic en Golubic

Op het WTA-toernooi van Madrid kwam Kirsten Flipkens ook in actie in het dubbel. Een comeback in de supertiebreak gaf Flipkens en haar dubbelpartner Sorribes Tormo een kans op winst, maar het werd toch een nederlaag.

Flipkens en Sorribes-Tormo stonden voor een pittige opdracht, want ze moesten het in de achtste finales opnemen tegen het duo Bencic/Golubic. De Zwitserse dames hadden in de vorige ronde weinig energie verspild, maar dat was ook het geval voor Flipkens en Sorribes-Tormo. FLIPKENS EN SORRIBES-TORMO REAGEREN NA ACHTERSTAND Nadat Bencic en Golubic een eerste kloof sloegen, antwoordden Flipkens en haar Spaanse dubbelpartner meteen. Nadien namen hun tegenstandsters toch opnieuw afstand. Ook in de tweede set was het achtervolgen geblazen. Bij 1-3 begonnen Flipkens en Sorribes-Tormo echter aan een reeks van vijf gewonnen games op rij. Dat leek voor niets te zijn toen ze 6-1 achter kwamen in de supertiebreak. Opnieuw toonden Flipkens en Sorribes-Tormo veerkracht: ze kwamen terug tot 8-8. De volgende twee punten gingen echter naar Bencic en Golubic, waardoor de wedstrijd beslist was. De Zwitserse speelsters haalden het met 6-3, 3-6 en [10-8].