Alexander Zverev heeft tweevoudig winnaar van Roland Garros als nieuwe coach

Alexander Zverev was al enkele maanden op zoek naar een nieuwe trainer.

De olympische kampioen was al eventjes op zoek naar een nieuwe coach. In tussentijd nam zijn vader die taak waar.

Tijdens het ATP-toernooi in Miami besliste de Duitser om in zee te gaan met de Spanjaar Sergi Bruguera, na een geslaagde proefperiode samen. Bruguera won in zijn carrière twee keer Roland Garros.

“We komen extreem goed overeen op de baan”, citeert Sporza Zverev. “Ik heb een coach nodig, iemand die me begeleidt en volgt wat er op de baan gebeurt. Sergi is volgens mij een van de meest geschikte mannen om dit te doen.”