David Goffin gaat door naar volgende ronde, ook Kirsten Flipkens wint 1e partij in Madrid

David Goffin heeft de 2e ronde bereikt op het graveltornooi in Madrid. Hij versloeg Aslan Karatsev in 2 sets. Ook Kirsten Flipkens gaat door naar de volgende ronde. In het dubbel had ze een makkelijke 1e partij bij haar comeback.

Een geslaagde dag voor de Belgen in Madrid: David Goffin en Kirsten Flipkens gaan door naar de volgende ronde.

In de 1e ronde moest David Goffin het opnemen tegen de Rus Aslan Karatsev. De 1e set won hij makkelijk met 6-2, maar in de 2e set had hij het moeilijker. Hij kwam snel een break voor, maar Karatsev kon terugslaan naar 5-5. Uiteindelijk won Goffin de 2e set met 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen Pablo Carreno Busta of Botic van de Zandschulp.

Kirsten Flipkens had het makkelijker. Bij haar comeback was ze samen met haar dubbelpartner Sara Sorribes Tormo in 2 korte sets te sterk voor een Chinees duo. Na nog geen uur stond het al 6-2 en 6-0. In de volgende ronde wachten Belinda Bencic en Viktorija Golubic.