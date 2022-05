Goffin doorstaat tweede kwalificatieronde en haalt hoofdtabel voor ATP-1000 toernooi van Madrid

David Goffin is erin geslaagd om de hoofdtabel te bereiken in het Masters 1000-toernooi in Madrid. Een toernooi waar veel punten zijn te halen, vooral voor onze landgenoot die vorig jaar nog forfait moest geven met een blessure.

In de eerste kwalificatieronde haalde Goffin (ATP-55) het van de Tsjech Vesely (ATP-74) en ook vandaag ging Goffin in twee sets voorbij zijn tegenstander. Ditmaal was het de Chileen Tabilo (ATP-91). Nagenoeg elke grote naam tekent present voor het toernooi in Madrid. Blikvangers zijn uiteraard Novak Djokovic en Rafael Nadal maar ook titelverdediger Alexander Zverev en sensatie Carlos Alcaraz zijn aanwezig. Goffin haalde in 2017 nog de kwartfinale in Madrid. Het is nog niet duidelijk tegen wie Goffin moet.