18-jarige Holger Rune wint ATP-toernooi van München na opgave Van de Zandschulp en bevestigt status van groot talent

Kent u de 18-jarige Deen Holger Rune al? Neen, wel het jonge tennistalent heeft zondagmiddag het ATP-toernooi van München op zijn naam geschreven.

In de finale versloeg Rune de Nederlander Van de Zandschulp door een opgave in de eerste set bij 3-4 voor Van de Zandschulp. Maar eerder liet Rune al zien uit wat voor hout hij gesneden was.

Zo kwam Rune in de finale zonder ook maar één set te verliezen én won hij in de tweede ronde van thuis- en top-10 speler Alexander Zverev in twee sets.

Na het Spaanse talent Carlos Alcaraz lijkt er zo een nieuwe tienersensatie geboren te zijn. 'De nieuwe Nadal' won vorige week het toernooi van Miami en staat op zijn 18 al in de top 10 van de ATP-ranking.