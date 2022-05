Tennislegende Boris Becker moet in de cel na veroordeling omwille van fraude

Boris Becker heeft betere tijden gekend. De tennislegende is namelijk veroordeeld door een Londense rechtbank tot een celstraf van 2,5 jaar omwille van fraude.

In juni 2017 werd Boris Becker failliet verklaard, maar hij volgde de afbetalingsplannen van zijn schulden niet correct. Zo kwam hij in conflict met de Britse wetgeving en kwam hij terug oog in oog met het gerecht te staan. Volgens Boris Becker heeft hij altijd correct meegewerkt met de curator, maar de rechtbank zag dit anders. Hij werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel waarvan hij de helft effectief moet uitzitten. Naar alle waarschijnlijkheid zal Becker nog in beroep gaan tegen dit vonnis.

Becker was een rijk man, maar door een aantal slechte investeringen en een peperdure scheiding is hij in financiële problemen gekomen.