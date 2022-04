Zverev meteen uitgeschakeld in München, Swiatek geeft forfait in Madrid

Alexander Zverev heeft de eerste ronde in München niet overleefd. Iga Swiatek komt dan weer noodgedwongen niet in actie.

Zverev ging in de eerste ronde onderuit tegen de 18-jarige Deen Holger Rune. Setstanden waren 6-3 en 6-2. Zverer was als topreekshoofd meteen geplaatst voor de tweede ronde.

München was voor de Duitser nochtans een toernooi met goede herinneringen. Hij pakte er de eindwinst in 2017 en 2018. Voor Rune was het zijn eerste zege tegen een speler uit de top 10.

Nummer één van de wereld Iga Swiatek moet dan weer forfait geven door een schouderblessure voor het WTA-toernooi van Madrid. Ook onze landgenoten Elise Mertens (WTA 28) en Alison Van Uytvanck (WTA 59) komen er door blessureleed niet in actie.