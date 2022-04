Novak Djokovic krijgt goed nieuws te horen en kan kalender verder aanvullen

De nummer 1 van de wereld heeft goed nieuws gekregen en kan een extra Grand Slam aan zijn agenda toevoegen.

De tenniswereld stond op zijn kop toen Novak Djokovic begin dit jaar niet mocht deelnemen aan de Australian Open omdat hij niet gevaccineerd is.

Ook andere toernooien weerden de Serviër. Dat was echter niet het geval voor Roland Garros. In Frankrijk is de nummer 1 van de wereld wel welkom.

Djokovic mag nu ook Wimbledon aan zijn agenda toevoegen. De organisator laat weten dat ook bij hen vaccinatie niet vereist is.

"Natuurlijk blijven we aanmoedigen aan de spelers om zich te laten vaccineren, maar het zal geen voorwaarde zijn om te mogen deelnemen aan Wimbledon", klinkt het. Djokovic is de titelverdediger op Wimbledon.