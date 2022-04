Michael Geerts onderuit in achtste finale van toernooi in Rome

Michael Geerts heeft de kwartfinales van het Challengertoernooi in Rome niet gehaald.

De Antwerpenaar verloor in de tweede ronde van het Challengertoernooi van Rome met 7-6 (7/1) en 6-3 van het Franse topreekshoofd Quentin Halys (ATP 102).

De wedstrijd duurde iets minder dan twee uur. Geerts was onze enige landgenoot in Rome. Hij had al twee kwalificatierondes overleefd.

Geerts komt ook nog uit in het dubbelspel. Samen met de Fransman Dan Added speelt hij tegen het Italiaanse duo Alessio Balestrieri-Andrea Giallanza.