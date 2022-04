Greet Minnen onderuit in WTA-toernooi van Madrid

Greet Minnen heeft de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Madrid niet gehaald.

Onze landgenote verloor na meer dan anderhalf uur spelen met 6-4 en 6-2 van de Hongaarse Anna Bondar (WTA 68).

Elise Mertens en Alison Van Uytvanck geven forfait voor het enkelspel in Spanje. Mertens sukkelt met een beenblessure, Van Uytvanck was vorige week door ziekte al niet van de partij in Istanboel.

Kirsten Flipkens speelt wel in Madrid, maar dan enkel in het dubbelspel.