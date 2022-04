Gillé en Vliegen geven last minute forfait voor dubbelspel in München

Op het laatste nippertje hebben Sander Gillé en Joran Vliegen zich teruggetrokken uit het ATP-toernooi van München.

Waarom Gillé en Vliegen in het Duitse München forfait geven is op dit moment nog niet geweten.

Onze landgenoten moesten vanmiddag in de eerste ronde van het ATP-toernooi spelen tegen de Tsjech Roman Jebavy en de Argentijn Andres Molteni.

De twee worden in extremis nog vervangen door het Duitse koppel Philip Florig/Maximilian Homberg. Vorige week verloren Gillé en Vliegen in Barcelona in de eerste ronde.