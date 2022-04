Rafael Nadal hervat in Madrid, Roger Federer in Bazel

Rafael Nadal en Roger Federer hebben bekend gemaakt wanneer ze hun comeback maken. Nadal zal volgende week al hernemen in Madrid. Federer doet dat pas in oktober in Bazel.

Rafael Nadal en Roger Federer hebben goed nieuws voor hun fans. Ze hebben zelf bekendgemaakt wanneer ze hun volgende tornooi zullen spelen.

Voor Nadal is dat volgende week al. Dan is er het graveltornooi in Madrid. "Ik zal er alles aan doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen voor mijn thuispubliek", schrijft hij op Instagram. Zijn laatste wedstrijd dateert al van eind maart in Indian Wells.

Ook Federer kiest een tornooi voor eigen volk. Eind oktober is er het ATP-tornooi in Bazel. Het zou een comeback worden na meer dan een jaar. Zijn laatste wedstrijd was vorig jaar in Wimbledon. Fans vrezen wel dat het mogelijk zijn afscheid zal zijn. Al is het ook mogelijk dat hij nog enkele jaren doorgaat.