Enkel het dubbel voor een terugkerende Kirsten Flipkens in Madrid

Kirsten Flipkens keert na haar coronabesmetting deze week terug in het tenniscircuit. Dat liet ze zelf weten via Twitter. Ze doet mee aan het tornooi in Madrid, maar zal enkel het dubbel spelen.

Op het tennistornooi van Miami begin April liep Kirsten Flipkens een coronabesmetting op. Ze was goed ziek en had alle symptonen. Dat schreef Flipkens op Twitter. "Ik heb eerst enkele testen bij de cardioloog gedaan en mijn bloed laten testen", schreef Flipkens. "Ik heb het groene licht gekregen om intensiever te trainen. Later deze week zal ik meedoen aan het dubbeltornooi in Madrid." pic.twitter.com/rdq5bzdHEt — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) April 25, 2022