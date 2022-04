Een zware loting voor België in de groepsfase van de Davis Cup

België kent zijn tegenstanders voor de groepsfase van de Davis Cup. Met Frankrijk, Duitsland en Australië zitten ze in een zware groep. De wedstrijden gaan door tussen 14 en 18 september.

Frankrijk, Duitsland (met Olympisch kampioen Alexander Zverev) en Australië. Dat zijn de tegenstanders voor België in de groepsfase van de Davis Cup. Het worden dus zware wedstrijden voor het team van Johan Van Herck in groep C.

Als België 1e eindigt in de groepsfase, dan moeten ze tegen de 2e uit groep B. Dat is een groep met Spanje, Canada, Servië en Zuid-Korea. Als ze 2e eindigen, moeten ze tegen de winnaar van groep D. In die groep zitten de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Kazachstan en Nederland. Pas in de finale zal België weer iemand uit groep C tegenkomen.

Group C

📍 Hamburg



🇫🇷 France

🇩🇪 Germany

🇧🇪 Belgium

🇦🇺 Australia#DavisCup #byRakuten — Davis Cup (@DavisCup) April 26, 2022

België kwalificeerde zich voor die groepsfase door in de kwalificaties Finland te verslaan. De groepsfase zal van 14 tot en met 18 september in Hamburg doorgaan. Vanaf de kwartfinales worden alle wedstrijden in Malaga gespeeld.