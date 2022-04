Swiatek wint toernooi van Stuttgart, Djokovic verliest finale in eigen land

Iga Swiatek heeft het tennistoernooi van het Duitse Stuttgart op haar naam geschreven. Djokovic verloor dan weer de finale in Belgrado.

Swiatek haalde het bij de vrouwen in Stuttgart van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Setstanden waren twee keer 6-2 in net geen anderhalf uur tennis.

Voor de Poolse is het de zevende WTA-titel, de vierde op rij die ze wist te winnen dit jaar na Doha, Indiana Wells en Miami.

Djokovic had op het toernooi van Belgrado dan weer minder geluk. Hij ging onderuit tegen de Rus Andrej Roeblev.

Roeblev begon heel sterk aan de partij en ging twee keer door de opslag van Djokovic. In de tweede set had de Serviër een tiebreak nodig om de bordjes in evenwicht te brengen.

De derde set was er duidelijk te veel aan voor Djokovic. Setstanden waren 2-6, 7-6 en 0-6.