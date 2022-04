Onverslaanbaar? Iga Swiatek maakt serverlies goed en stoot door naar 4e finale op rij

Het Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek verkeert in de vorm van haar leven.

Na een relatief goede start van 2022 met een halve finale op de Australian Open nam het vormpeil van Swiatek een vlucht. Ze won eerst het WTA-toernooi van Qatar en stoomde dan door voor de Sunshine Double (Indian Wells en Miami), goed voor drie WTA-1000 toernooien op rij.

Op het WTA-toernooi van Stuttgart nam Swiatek het zaterdagnamiddag op tegen de Russische Samsonova. Ondanks een goede start en vroege break sloeg Samsonova er toch in om terug te komen en met een tie-break de eerste set te winnen.

In set twee besloot Swiatek om wat later toe te slaan. Bij een 4-4 stand ging ze door de opslag van haar tegenstandster om vervolgens uit te serveren en de tweede set te winnen. Set drie werd een dubbeltje op z'n kant. Beide speelsters losten elkaar net als in de vorige twee sets voor geen milimeter.

Bij 5-5 had Swiatek dan toch aan één break punt genoeg om op een game van de overwinning te staan. Die overwinning pakte ze ook waardoor ze naar haar 4e finale op rij gaat.

In de finale van morgen neemt Swiatek het op tegen de Wit-Russiche Sabalenka (WTA-4). Ze versloeg Badosa (WTA-3) in twee sets.