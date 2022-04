Djokovic staat in eigen Belgrado voor het eerst in 2022 nog eens in de finale van een ATP-toernooi

Het voorbije jaar is niet dat van Novak Djokovic geweest. In zijn thuisland Servië kan Djokovic mentaal een heel belangrijke pagina omslaan.

Nadat het coronavirus uitbrak en Djokovic verteld had dat hij zich niet had laten vaccineren, kwam er heel wat negativiteit op Djokovic af. Zo mocht hij in het begin van het jaar niet deelnemen aan de Australian Open na een procedureslag tussen de advocaten van Djokovic en die van het grandslamtoernooi.

Daarna volgden de ATP-toernooien van Dubai en Monte Carlo waar Djokovic uitgeschakeld werd in de kwartfinale en tweede ronde. De Serviër was zelfs even zijn eerste plaats op de ATP-ranking kwijt aan Daniil Medvedev.

Maar in zijn thuisland Servië lijkt Djokovic toch de pagina te kunnen omslaan. Voor het eerst dit jaar staat hij namelijk in de finale van een ATP-toernooi. In de halve finale (ook al zijn eerste van dit jaar) versloeg hij de Rus Khachanov in drie sets (4-6, 6-1, 6-2).

In de finale neemt Djokovic het zondag op tegen Andrey Rublev. Het nummer 8 van de wereld versloeg de Italiaan Fognini in twee sets.