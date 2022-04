Horrorweek in Istanbul: na Minnen en Van Uytvanck nu ook miserie (en blessure) voor Elise Mertens

Greet Minnen kon een setje winnen in Istanboel, Alison Van Uytvanck moest geblesseerd naar huis. En wat dan te zeggen van Elise Mertens?

Elise Mertens (WTA-23) was eerste reekshoofd in Istanboel en had er dan ook goede hoop in om ver te raken in Turkije.

Rechterbeen

In de eerste ronde liep het echter meteen fout tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-76). Mertens begon nochtans goed en tot 5-3 in de eerste set liep alles perfect.

Daarna liep het echter mis. De Belgische had zichtbaar last van het rechterbeen en verloor de eerste set nog met 5-7. Bij 1-4 in de tweede set moest Mertens er zelfs de brui aangeven.