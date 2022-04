Greet Minnen is nu ook volledig uitgetennist in Istanboel

Greet Minnen is volledig uitgetennist op het WTA-toernooi van Istanboel. Ook in het dubbelspel verloor ze haar eerste partij.

In het enkelspel was Minnen al uitgeschakeld door Teichmann. Aan de zijde van Tereza Mihalíková hoopte Minnen op enig succes in het dubbel. Dan moesten de wel voorbij het Zweeds-Russiche duo Peterson/Potapova. Dat bleek geen sinecure.

PETERSON EN POTAPOVA WINNEN BESLISSENDE PUNTEN

Zeker in de eerste set kwam er een ruim verschil op het scorebord. Dat had er ook wel mee te maken dat Peterson en Potapova tot drie keer toe een game wonnen na een beslissend punt. De 6-1 was dus niet helemaal een correcte weergave van het spelbeeld.

In de tweede set lag het qua aantal gewonnen spelletjes dichter bij mekaar. Peterson en Potapova liepen 5-3 uit, maar Minnen en Mihalíková kwamen terug tot 5-5. Nadien maakten hun tegenstandsters alsnog definitief het verschil. De eindstand werd zo 6-1 en 7-5.