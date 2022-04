Opmars van David Goffin gestuit: Belg gaat in Belgrado meteen onderuit tegen thuisspeler

De carrière van David Goffin zat weer in een opmars sinds het begin van het gravelseizoen. In Belgrado is die trend wel gestuit: de Belg verloor in de eerste ronde.

Met het winnen van het toernooi van Marrakech en het bereiken van de achtse finales van Monte Carlo had Goffin onlangs hoopgevende prestaties geleverd. In Belgrado volgde er dus een veel snellere exit. Boeman was Filip Krajinović, die uiteraard extra geprikkeld was om in de hoofdstad van zijn land te spelen.

Nadat beide spelers hun eerste opslagbeurt goed waren doorgekomen, volgde een break en onmiddellijk ook een rebreak. Zo bleef het gelijkop gaan in de stand, maar bij 3-3 slaagde Krajinović er wel in om een kloof te slaan: via drie spelletjes op rij ging de Serviër naar setwinst.

GOFFIN STRANDT IN TIEBREAK

Breakkansen waren er bij de vleet in de tweede set, die ook wel bol stond van de spanning. Beide spelers zouden elk tweemaal door de opslag van de tegenstander gaan. Bij 1-1 in de tiebreak won Krajinović drie punten op rij. Die marge bleef overeind en was voldoende om de partij definitief naar zich toe te trekken. Met 6-3 en 7-6 (7/4) maakte hij een einde aan het toernooi van Goffin.