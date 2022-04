Greet Minnen wint een set maar legt in Istanboel alsnog de duimen voor het vijfde reekshoofd

Ook voor Greet Minnen is het gravelseizoen nu begonnen. Ze kreeg met het vijfde reekshoofd meteen een stevige tegenstandster voorgeschoteld in Istanboel.

Jill Teichmann was dus de favoriete in deze wedstrijd en heerste ook in de eerste vier games. In die periode verloor de Zwitserse amper vijf punten. Minnen kwam wel terug tot 4-2 en had zelfs een breakbal om er 4-3 van te maken. Teichmann herpakte zich net op tijd om toch nog enige marge te behouden en de eerste set op zak te steken.

OVERTUIGENDE TIEBREAK VAN MINNEN

In de tweede set waren er de hele tijd kansen heen en weer. Beide dames gaven mekaar geen duimbreed toe. Een tiebreak moest er dus wel aan te pas komen en die zette Minnen overtuigend naar haar hand. Ze gunde haar opponente slechts twee puntjes.

Tot 2-2 in de derde set had Minnen het gevoel dat een stuntje er echt wel in zat. Ze kreeg een kans om 2-3 en een break voor te komen. Zo ver kwam het niet. Integendeel, het was Teichmann die nadien toch weer afstand kon nemen. Eindstand: 6-3, 6-7 (2/7) en 6-3.