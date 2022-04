Bemelmans uitgeschakeld in halve finales enkelspel maar verovert met De Loore wel dubbeltitel met Futures-toernooi

Ruben Bemelmans en Joris De Loore vormen nog steeds een sterk duo samen. De dubbeltitel is voor hen in het Futures-toernooi van Nottingham.

De tegenstand van in de finale van het dubbelspel kwam van het Indiase duo Chandrasekar/Prasanth. De Belgen namen de beste start, maar moesten hun voorsprong meteen inleveren. Nadien waren beide duo's mekaar waard, tot aan 5-5 en deuce. Bemelmans en De Loore wonnen het beslissende punt en trokken in het volgende game de set eenvoudig naar zich toe.

Bij 2-2 in de tweede set sloegen Bemelmans en De Loore opnieuw een kloofje. De geschiedenis herhaalde zich: Chandrasekar en Prasanth kwamen terug, maar moesten finaal toch het onderspit delven. Met tweemaal 7-5 pakten Bemelmans en De Loore de titel. Voor De Loore de tweede titel in korte tijd, want vorig weekend won hij nog een Futures-toernooi in het enkelspel.

BEMELMANS MIST SETBALLEN IN ENKELSPEL

Eerder op de dag had Bemelmans verloren van Escoffier in de halve finales van het enkelspel. Nochtans leek Bemelmans de betere speler voor een groot deel van de eerste set. Vier breakpunten - waarvan twee setpunten - bleven onbenut en Escoffier haalde het in de tiebreak. De Fransman ging nadien door op zijn elan om definitief afstand te nemen met 7-6 (7/4) en 6-3. Met zijn dubbeltitel kan Bemelmans deze nederlaag wel doorspoelen.