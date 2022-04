Bemelmans bereikt halve finales enkelspel in Futures-toernooi en staat samen met De Loore in finale dubbelspel

Ruben Bemelmans is deze week actief op een Futures-toernooi. Samen met Joris De Loore stoote hij door tot de finale van het dubbel. In het enkel staat Bemelmans in de halve finales.

Geen challenger, geen ITF-toernooi, maar wel een Futures-toernooi deze week voor Bemelmans. Dat is een toernooi van een lager niveau dan hij normaal gewend is. Het mag dan ook niet verbazen dat Bemelmans ver geraakt. Hij versloeg drie Britten. Shaw ging als eerste voor de bijl met 7-6 (8/6) en 6-3. Little werd verslagen met tweemaal 6-4 en in de kwartfinales delfde Broom het onderspit met 6-2, 1-6 en 6-1.

Zo geraakte Ruben Bemelmans tot bij de laatste vier. In de halve finales komt Bemelmans uit tegen de Fransman Antoine Escoffier. Dat is op papier zeker een moeilijkere klip om te omzeilen dan zijn vorige tegenstanders, maar met de finale in zicht kan Bemelmans misschien ook nog een tandje bijsteken.

TWEE SPANNENDE DUBBELPARTIJEN

De finale, die heeft hij al bereikt in het dubbelspel, aan de zijde van zijn landgenoot Joris De Loore. Zij versloegen eerst de Britten Choinski en Hodkin met tweemaal 6-2. In de twee volgende partijen was het telkens spannend. De Israëliër Leshem en Japanner Moriya werden verslagen met 3-6, 7-5 en [10-7]. Tegen de Britten Cash en Patten haalde het Belgische duo het met 6-4, 6-7 (8/10) en [12-10].