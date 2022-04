Goffin uitgeschakeld op toernooi van Monte Carlo

David Goffin is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo.

In anderhalf uur ging Goffin met 6-4 en 6-1 onderuit tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46). Eerder had die ook al Novak Djokovic wandelen gestuurd. In de volgende ronde speelt Davidovich Fokina tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Die haalde het van Sebastian Korda, een andere Amerikaan, met 7-6 (7/4) en 7-5. Goffin had met een wildcard toegang gekregen tot het toernooi.