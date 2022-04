Djokovic moet meteen koffers pakken in Monte Carlo

Novak Djokovic is er niet in geslaagd de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo te overleven.

Djokovic won Monte Carlo in 2013 en 2015, maar 2022 zal daar niet aan toegevoegd worden. De Serviër verloor van Davidovich Fokina. Setstanden waren 6-3, 6-7 (5/7) en 6-1 tegen de Spanjaard. Het was voor Djokovic nog maar zijn vierde wedstrijd van het seizoen, nadat hij op veel plekken niet mag deelnemen omdat hij niet gevaccineerd is. In de achtste finales neemt Alejandro Davidovich Fokina het op tegen de winnaar van het duel tussen David Goffin (ATP 47) en de Brit Daniel Evans (ATP 27).