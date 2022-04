David Goffin tevreden na openingsmatch in Monte Carlo: "Eén van mijn favoriete toernooien"

Op het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo wist David Goffin zijn eerste wedstrijd te winnen.

Goffin versloeg de Tsjechische kwalificatiespeler Jiri Lehecka (ATP 99) in de eerste ronde met 6-4 en 6-3. "Ik ben heel blij met mijn overwinning", zei Goffin achteraf. "Het was niet makkelijk om opnieuw in actie te komen na mijn titel in Marrakech. Ik heb de hele dag gereisd en kwam pas 's avonds aan. Ik heb maar 15 à 20 minuten met Germain de bal kunnen raken toen het bijna donker was.”

“Gelukkig zijn dit omstandigheden die ik ken. Ik train hier het hele jaar door en ik was blij om terug te zijn op de club waar ik van hou. Dit is een van mijn favoriete toernooien. Ik begon de wedstrijd zeer goed met van bij het begin goede slagen. Ik ben dus tevreden.”

Vandaag wacht een duel met de Brit Daniel Evans (ATP 27). “Het wordt een revanchepartij, vorig jaar was het een erg spannende match." De Brit, die Goffin in Monte Carlo vorig jaar in de kwartfinales klopte, won in de openingsronde met 6-0 en 7-6 (7/4) van de Franse lucky loser Benjamin Bonzi (ATP 63). Goffin speelde al drie keer tegen Evans, maar won nog nooit.