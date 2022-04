Toernooiwinst levert David Goffin mooie stijging in ATP-ranking op

David Goffin won het ATP-toernooi van Marrakech afgelopen zondag en dat zorgt voor een mooie stijging op de ranking.

Een goed jaar geleden was David Goffin nog de nummer 15 van de wereld, maar blessureleed en een moeilijke comeback zorgden ervoor dat hij zakte naar de 74ste plaats.

Met de toernooiwinst in Marrakech zet Goffin zijn terugkeer in. Dat levert hem een winst van 27 plaatsen op de ATP-ranking op. Goffin wordt nu 47ste.

Deze week wordt het opletten, want vorig jaar haalde hij de kwartfinale in Monte Carlo. Even goed doen lijkt zeer moeilijk, met in de achtste finales wellicht Novak Djokovic als tegenstander.