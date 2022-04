Geen stunt voor Gillé en Vliegen op toernooi van Monte Carlo

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich niet geplaatst voor de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo.

De Belgische tennissers verloren in de eerste ronde van de Colombianen Juan-Sebastian Cabal en Robert Farah in 7-6 (8/6), 4-6 en 10/7 in de supertiebreak. De wedstrijd duurde 1 uur en 47 minuten.

Cabal en Farah zijn het zesde reekshoofd in Monte Carlo en zijn absolute toppers in het dubbelspel. Ze stonden ook samen op de eerste plaats van de ATP-dubbelranking.