Amerikaanse graveltoernooien: olympische kampioene wint marathonfinale, Opelka verslaat ander opslagkanon

Ook Amerikaanse toernooien hebben het gravelseizoen op gang gebracht. De olympische kampioene bij de dames was onder meer aan het feest.

In het bekende graveltoernooi van Charleston draaide de eindstrijd uit op een marathonfinale tussen Belinda Bencic en Ons Jabeur. Bencic, die in Tokio vorig jaar nog de olympische titel veroverde, deelde de lakens uit in de openingsset. Jabeur nam dan weer tot tweemaal toe een voorsprong in de tweede set. Bencic leerde van haar opponente en deed dat dan zelf in de beslissende derde set. Zo werd het 6-1, 5-7 en 6-4.

De mannen konden op titeljacht gaan in Houston en daar was de finale een volledig Amerikaans onderonsje tussen Reilly Opelka en John Isner. Mede door hun lengte staan beide spelers bekend als echte opslagkanonnen. Opelka ging wel één keer door de opslag van Isner. Het winnen van de tiebreak in de tweede set volstond dan meteen voor de titel.

© photonews

Eerst moest Opelka wel drie setballen wegwerken, maar vervolgens kon hij de match definitief naar zich toe trekken. Het werd 6-3 en 7-6 (9/7).