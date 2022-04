David Goffin zet schijnbaar verloren positie knap recht en pakt eerste toernooiwinst in meer dan een jaar!

David Goffin is terug! Zijn eerste toernooiwinst in meer dan een jaar tijd lijkt daar toch op te wijzen. Goffin won het ATP-toernooi van Marrakech.

Een beter begin van zijn gravelseizoen had onze landgenoot uiteraard niet kunnen bedenken. De zege in de finale kreeg hij zeker niet cadeau, want tegenstander Molcan slaagde erin om Goffin op diens service meerdere keren in verlegenheid te brengen.

GOFFIN MENTAAL STERK

Op de setwinst van de Slovaak was dan ook weinig af te dingen. Toen Goffin ook de eerste twee spelletjes van de tweede set verloor, leek het niet zijn dag te worden. Hij reageerde echter schitterend: van 0-2 achter ging Goffin naar 5-2 voor. Mentaal sterk en dan moet je het ook nog technisch allemaal kunnen uitvoeren natuurlijk.

De verdienste om deze ommekeer te bewerkstelligen lag bij Goffin zelf en die ging op zijn elan door. In de derde set was Goffin wel de speler die uitpakte met de beste start. Er volgden nog enkele spannende games aan het einde van de match, maar Goffin trok ook die meestal naar zich toe. Met 3-6, 6-3 en 6-3 won Goffin de finale en kroonde hij zich tot eindwinnaar in Marrakech.