David Goffin legt ook overtuigend Argentijn over de knie en gaat nog eens een finale spelen

David Goffin heeft het nog in zich: de finale van een toernooi bereiken. Zijn Argentijnse tegenstander kon hem in de halve finales weinig in de weg leggen.

Federico Coria begon nochtans het best aan de partij en nam de eerste twee spelletjes voor zijn rekening. Goffin reageerde goed door zijn achterstand onmiddellijk goed te maken. In het tweede deel van de openingsset nam Goffin het commando overtuigend over: twaalf van de laatste veertien punten uit de set gingen naar de Belg. De tweede set kende een grotendeels gelijkaardig verloop. Aan het einde van de set bleek het betere spel opnieuw ruimschoots van Goffin te komen. Het werd dus een vlotte kwalificatie voor de finale in Marrakech. De eerste finale voor Goffin sinds zijn toernooiwinst in Montpellier in februari 2021. Goffin klopte Coria met 6-3 en 6-2.