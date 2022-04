Heeft David Goffin eindelijk het ritme te pakken? Kwartfinale in Marrakesh nieuwe thriller

David Goffin kwam in de kwartfinales in Marrakech uit tegen Carballes Baena. En dat leverde een pittige wedstrijd op.

In de achtste finales had Goffin al tot het gaatje moeten gaan om te winnen in drie sets, tegen Roberto Carballes Baena moest hij opnieuw vol aan de bak.

Driesetter

De eerste set verloor hij na een tiebreak, in de tweede set had hij snel een break voorsprong en die kon hij volhouden.

De derde set was het vet van de soep bij de Spanjaard en dus kon Goffin zijn plekje in de halve finales veilig stellen: 6-7, 6-4, 6-0. In de halve finales volgt Coria of Gasquet.