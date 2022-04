Bekende coach van Serena Williams gaat met Simona Halep samenwerken

De coach van Serena Williams is nu coach van... Simona Halep. De Roemeense krijgt zo een bekende naam erbij in haar entourage.

Patrick Mouratoglou is een bekend figuur in het trainerswereldje in het tennis. De Fransman heeft zijn eigen academie en was dus trainer van Serena Williams, maar de Amerikaanse heeft geen wedstrijd meer gespeeld sinds Wimbledon van vorig jaar. "Ik ben nu full time coach van Simona Halep", meldt Mouratoglou op Twitter. "De voorbije acht maanden heb ik gemerkt hoezeer ik het coachen gemist heb."

Hij doet ook uit de doeken hoe het contact tussen hem en Halep ontstaan is. "Simona kwam voor Indian Wells naar de Mouratoglou Academy voor een trainingsblok. Aan het einde van de week vroeg ze me om haar coach te worden. Op dat moment kon daar geen sprake van zijn."

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 7, 2022

Ondertussen is er wel een opening gekomen. "Enkele weken later had ik een gesprek met Serena en is de deur open gegaan om, op zijn minst op korte termijn, met iemand anders samen te werken." Afwachten dus hoe lang de samenwerking tussen Mouratoglou en Halep juist kan en gaat duren.