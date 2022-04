David Goffin weet set achterstand tegen gravelspecialist nog om te buigen in zege en staat in kwartfinales

David Goffin kwam in de achtste finales in Marrakech een tegenstander tegen die als gravelspecialist bekend staat. Weliswaar niet op het hoogste niveau, maar toch.

Pablo Andújar liet van in het begin zien hoe goed hij uit de voeten kan op gravel. Goffin moest de eerste drie spelletjes prijsgeven, maar kwam later in de set helemaal terug. Nadien volgden er nog enkele breaks. Het laatste spel van de set ging blanco naar Andújar.

Werk aan de winkel dus voor Goffin en die kwam ook tot twee keer toe een break voorsprong in de tweede set. Het kwam er op aan om die tweede keer de voorsprong wel vast te houden. Opnieuw lukte dat echter niet. De klus moest dan maar in de tiebreak geklaard worden en daar slaagde Goffin wel in.

KANTELPUNT

Die tiebreak bleek wel degelijk een kantelpunt, al moest Goffin zich nog van zijn meest efficiënte kant laten zien in de derde set. Eerste een 0-40 ophalen op de eigen service en later door de opslag van de tegenstander gaan: mooier had hij dat scenario zich kunnen uitschrijven. Goffin maakte het af bij zijn derde matchbal en won met 5-7, 7-6(7/4) en 6-3.